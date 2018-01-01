ШКАФ В ПАРКИНГ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

Роллетный шкаф наша специализация!

Хотите приобрести роллетный шкаф в гараж. А может, еще не знаете, что лучше - обычный роллетный бокс или металлический шкаф для паркинга с рольставней? Мы поможем вам определиться с выбором и приобрести именно то, что надо!

Если у вас в собственности имеется машино-место на паркинге, то грамотным выбором будет надежный металлический парковочный шкаф.

Изделия, которые производит наша компания, отличаются красивым внешним видом, функциональностью, прочностью и длительным сроком службы! Многие автолюбители кроме колес и шин используют пожаростойкие шкафы для паркинга и для хранения сноубордов, велосипедов, детских санок и кресел, самокатов, коробок от бытовой техники и большого количества других предметов. Если вашей целью является лишь хранение колес, тогда можно приобрести шкаф с рольставней меньшего размера. Хотя и не во всех случаях данное решения является разумным. Принимая во внимание индивидуальные пожелания заказчика, мы подберем наиболее оптимальный вариант наполнения шкафа и его размер, так что бы его полезный объем учитывал все потребности заказчика. Шкаф в гараж, стеллаж или роллетный бокс можно выбирать по тому же принципу. Стоит отметить самый бюджетный вариант - стеллажи. Многие покупатели предпочитают их только потому, что при относительно не высокой стоимости, собрать такую конструкцию можно и самостоятельно, а роллетный шкаф нет. Но, стеллажи можно устанавливать только в личном гараже. На общедомовых паркингах ЖК, установка такого решения будет являться грубым нарушением требований пожарной безопасности, что повлечет в итоге предписание на демонтаж.

Перед покупкой и установкой шкафа на парковку не требуется решение никаких юридических вопросов. Согласно действующему законодательству, никаких запретов на установку таких конструкций на личных парковочных местах нет, так как они полностью отвечают требованиям пожарной безопасности. Наши мастера всегда производят замеры и изготавливают шкафы таких размеров, чтобы они не мешали целевой эксплуатации парковочного места, а именно размещению автомобиля, а также не перегораживали пути пожарной эвакуации и не преграждали доступ к обслуживаемым коммуникациям УК. Существует большое количество разных типов металлических конструкций. Это шкаф в паркинг с рольставнями, небольшой шкаф для паркинга для хранения шин (тумба), разного типа стеллажи обнесенные легкими алюминиевыми фальш- стенками - роллетный бокс.

Одно из самых популярных изделий, которое регулярно заказывают наши клиенты, является шкаф для бытовых нужд. Его можно установить в гараж или при квартирный коридор (по согласованию с соседями). Обычно шкаф в коридор имеет несколько секций (для нескольких соседей отдельная рольставня), разделенных перегородками. В зависимости от пожеланий заказчиков, шкаф в подъезде можно изготовить также любых размеров. Практика показывает, что в нижней части шкафов удобно хранить велосипеды, колеса, снегокаты и другие габаритные вещи, а в верхней - сумки, чемоданы, коробки, банки. Роллетные шкафы премиум класса, которые производит наша компания, обычно укомплектовываются усиленными экструдированными рольставнями. Благодаря этому достигается не только эстетический внешний вид, но и очень высокие показатели на взломостойкость.

Установка металлической конструкции в гараже или рядом с парковочным местом значительно повышает эффективность использования свободного пространства, а также гармонично вписывается в общий интерьер помещения. Если вы решите приобрести металлический шкаф с рольставнями, то избавитесь от необходимости обеспечения свободного пространства, необходимого при открывании стандартных дверей, так как у такой конструкции они просто-напросто отсутствуют. Существуют шкафы, в которых дверцы открываются пультом дистанционного управления. С одной стороны, это удобно и эффектно смотрится, но с другой, увеличивает итоговую стоимость, к тому же не является такой уж востребованной функцией.

Важный параметр при выборе и покупке шкафа для парковки - наличие сертификата пожарной безопасности. Все наши конструкции, вне зависимости от класса (бюджетный или премиум) обладают отличными показателями прочности и стойкости к механическому воздействию и разумеется имеют все необходимые сертификаты.

Мы знаем, что шкафы, стеллажи и другая металлическая мебель приобретается не на один и не два года, а на десятилетия, а поэтому всегда ответственно подходим к работе над каждым заказом!

Чтобы изделие вас полностью удовлетворило, следует заранее определиться с тем, какие вещи будут храниться, и приглашать замерщика или передавать замеры, имея четкое представление о функциональном назначении! Поэтому заранее определитесь с тем, в каком помещении будет расположен шкаф (в своем гараже или на парковочном месте), что вы планируете в нем хранить кроме комплектов колес, а также сообщите предполагаемые размеры (ширину, высоту и глубину). Если с этим возникнут сложности, вызовите мастера, и наш сотрудник снимет замеры бесплатно!

В нашей компании есть отдел контроля за качеством. После каждого монтажа ответственный сотрудник в телефонном режиме уточняет, доволен ли заказчик не только выполненной работой, но и тем, корректно ли с ним общались замерщики и монтажники. Это помогает обеспечивать высокое качество работы. Мы всегда идем навстречу нашим заказчикам!